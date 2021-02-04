Синоптики назвали самые холодные дни на следующей неделе в Москве

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Ангелина Шурпина
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.
Синоптики назвали самые холодные дни на следующей неделе в Москве
  • © РИА Новости / Владимир Астапко

«Прошедшие годы нас баловали, поэтому мы привыкли к европейской зиме. Январь был тёплый, но с 12 по 19 января были холода — аномалия до 9—10 °C ниже нормы. Февраль повторяет примерно ту же ситуацию, то есть у нас относительно тёплое начало… Но всё-таки мы северная страна, циклон потихоньку даёт холод. С завтрашнего дня, с 5 февраля, плавно холод будет нарастать. Самые холодные дни, наверное, будут 8, 9 февраля», — пояснил Цыганков.

Синоптик отметил, что завтра, 5 февраля, днём ожидается -11…-9 °C, в ночь на субботу — -18…-16 °C.

«Днём в субботу -14…-12 °C, в воскресенье ещё холоднее: ночью -21…-16 °C, днём -16…-11 °C. И в ночь на понедельник, на 8 февраля, ожидается -25…-20 °C, днём -18…-13 °C, переменная облачность, без осадков. Температуры в ночь на вторник — -26…-21 °C, днём -18…-13 °C, и уже в среду опять облачность появится, небольшой снег, ветер поменяется на восточный, слабый… Холод ещё медленно отступает, но всё равно в ночь на 10 февраля ожидаем -24…-19 °C, днём -17…-12 °C, и небольшое дальше потепление», — рассказал он. 

Ранее сообщалось, что в Москве в четверг, 4 февраля, ожидается до -3 °С. 

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