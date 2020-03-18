В Минкультуры поручили музеям и театрам разработать онлайн-программы на время карантина

Министр культуры России Ольга Любимова поручила федеральным учреждениям культуры, закрытым на карантин из-за коронавируса, разработать онлайн-программы для посетителей.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции федеральные музеи, театры и концертные залы должны предложить зрителям интерактивные мероприятия, доступные на соответствующих интернет-площадках», — отметили в Минкультуры.

Ранее Минкультуры из-за коронавируса приостановило работу федеральных музеев, театров, концертных залов, кинотеатров, цирков и филармоний.