В Минкультуры поручили музеям и театрам разработать онлайн-программы на время карантина
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции федеральные музеи, театры и концертные залы должны предложить зрителям интерактивные мероприятия, доступные на соответствующих интернет-площадках», — отметили в Минкультуры.
Ранее Минкультуры из-за коронавируса приостановило работу федеральных музеев, театров, концертных залов, кинотеатров, цирков и филармоний.