В Петербурге открыли бюст архитектору Белехову

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В Санкт-Петербурге открыли бюст архитектору и реставратору Николаю Белехову, сообщает ФАН.
В Петербурге открыли бюст архитектору Белехову
  • РИА Новости

Он расположен в здании КГИОП. Церемонию приурочили к 115-летию со дня рождения Белехова. Её участниками стали представители комитета и племянница архитектора.

Под руководством Белехова была организована работа по спасению памятников во время Великой Отечественной войны. Он также руководил ремонтно-восстановительными работами в Ленинграде.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе открыли бюст Героя Советского Союза Николая Острякова.

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