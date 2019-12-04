В Петербурге открыли бюст архитектору Белехову
- РИА Новости
Он расположен в здании КГИОП. Церемонию приурочили к 115-летию со дня рождения Белехова. Её участниками стали представители комитета и племянница архитектора.
Под руководством Белехова была организована работа по спасению памятников во время Великой Отечественной войны. Он также руководил ремонтно-восстановительными работами в Ленинграде.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе открыли бюст Героя Советского Союза Николая Острякова.