В Севастополе открыли бюст Героя Советского Союза Николая Острякова

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В севастопольской школе №22 открыли бюст Героя Советского Союза, командующего Воздушными силами Черноморского флота генерал-майора авиации Николая Острякова.
В Севастополе открыли бюст Героя Советского Союза Николая Острякова
  • © sev.gov.ru

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

«Жизнь Николая Острякова — это образец героизма и скромности. Его стремительные атаки, точность нападения стали настоящей школой лётного мастерства — его подвиги являются замечательным примером для наших ребят», — заявил и. о. вице-губернатора Иван Кусов.

Бюст установили в рамках патриотического проекта «Аллея российской славы».

Остряков командовал ВВС ЧФ с октября 1941 года. С этого времени он совершил 100 боевых вылетов. Погиб в апреле 1942 года во время немецкого авианалёта на ремонтные мастерские в Круглой бухте.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в сквере ИжГТУ открыли памятник конструктору Михаилу Калашникову.

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