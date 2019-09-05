В Севастополе открыли бюст Героя Советского Союза Николая Острякова

В севастопольской школе №22 открыли бюст Героя Советского Союза, командующего Воздушными силами Черноморского флота генерал-майора авиации Николая Острякова.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

«Жизнь Николая Острякова — это образец героизма и скромности. Его стремительные атаки, точность нападения стали настоящей школой лётного мастерства — его подвиги являются замечательным примером для наших ребят», — заявил и. о. вице-губернатора Иван Кусов.

Бюст установили в рамках патриотического проекта «Аллея российской славы».

Остряков командовал ВВС ЧФ с октября 1941 года. С этого времени он совершил 100 боевых вылетов. Погиб в апреле 1942 года во время немецкого авианалёта на ремонтные мастерские в Круглой бухте.

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