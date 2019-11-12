Неделю российского интернета посетят около 5 тысяч участников

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Форум Russian Internet Week (RIW) в 2019 году посетят около 5 тыс. участников, сообщил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на пресс-конференции «RIW-2019: главное интернет-событие года».
Неделю российского интернета посетят около 5 тысяч участников
  • Pixabay

По его словам, в этом году проход не будет свободным, и это кардинальное изменение для посетителей​​​.

«Поэтому у нас общее количество посетителей не 20—25 тысяч... а 5 тысяч бизнес-участников», — сказал он.

Он отметил, что в это число входят представители государства, бизнеса и  смежных отраслей, а выступающих будет около 500 человек.

Неделя российского интернета (RIW) — 2019 стартует в Москве 12 декабря. Форум пройдёт на площадке Центра международной торговли и будет сосредоточен на вопросах, влияющих на развитие цифровой экономики и связанных отраслей.

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