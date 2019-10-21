В Москве пройдёт выставка экспонатов Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей. Экспозиция будет открыта 22 октября в рамках стартового мероприятия Дней московской конкуренции.

Как сообщает НСН, помимо фотографий и портретов меценатов, а также документов и почётных грамот, на выставке будут представлены предметы фабричного производства конца XIX — начала ХХ века.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил, что все экспонаты представляют большую историческую значимость.

«В конце XIX векa конкуренция среди предприятий былa довольно жёсткой. Чтобы зaрaботaть себе имя, нужно было честно трудиться, предостaвлять исключительно кaчественные товaры, своевременно реaгировaть нa любые перемены спросa и, безусловно, уметь зaслуживaть доверие большого количествa людей», — пояснил он.

Участвующие в выставке экспонаты собраны со знаменитых фабрик и мануфактур прошлого.