Синоптики прогнозируют «заснеженные газоны» в Москве
- РИА Новости
«Ночью пробьются заряды снега в твёрдой фазе, в столичном регионе это 6—7 миллиметров снега... то есть в понедельник москвичи утром и ночью увидят подзаснеженные газоны», — сообщил он.
По его словам, ночью и утром в понедельник температура воздуха в Москве составит 0...+3 °С. В Подмосковье при этом температура в ночные и утренние часы будет -1...+4 °С.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России передавала, что 20 сентября в Москве ожидается до +11 °С.