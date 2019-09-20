Синоптики прогнозируют «заснеженные газоны» в Москве

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве в ночь на понедельник, 23 сентября, выпадет снег, в связи с чем москвичи смогут увидеть «подзаснеженные газоны». Об этом сообщает РИА Новости.
Синоптики прогнозируют «заснеженные газоны» в Москве
  • РИА Новости

«Ночью пробьются заряды снега в твёрдой фазе, в столичном регионе это 6—7 миллиметров снега... то есть в понедельник москвичи утром и ночью увидят подзаснеженные газоны», — сообщил он.

По его словам, ночью и утром в понедельник температура воздуха в Москве составит 0...+3 °С. В Подмосковье при этом температура в ночные и утренние часы будет -1...+4 °С.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России передавала, что 20 сентября в Москве ожидается до +11 °С.

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