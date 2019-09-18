Выставка британского фотографа Барри Костона откроется 26 сентября в Петербурге

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Выставка британского фотографа Барри Костона откроется 26 сентября в Мраморном дворце в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Русского музея.
Выставка британского фотографа Барри Костона откроется 26 сентября в Петербурге
  • Pixabay

Она получила название «Барри Костон. Россия: далеко не чёрно-белая». На ней будет представлено 55 работ, созданных в 2014—2018 годах.

Костон путешествует по всему миру, часто снимая предметы или сюжеты, которые не все могли бы посчитать достойными запечатления. Его фирменной манерой является соединение ярких цветов с особой атмосферой элегичности и некоторой отстранённости.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о выставке молодых художников в Калининградском областном музее изобразительных искусств.

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