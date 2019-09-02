Выставка молодых художников откроется 10 сентября в Калининградской области

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Выставка молодых художников откроется 10 сентября в Калининградском областном музее изобразительных искусств, сообщает интернет-газета «Дни.ру».
Выставка молодых художников откроется 10 сентября в Калининградской области
  • © pixabay.com

Работы были созданы в рамках Всероссийского форума молодёжных творческих мастерских «АРТ-Мастерская XXI».

Среди экспонатов — живопись, графика, скульптура, инсталляция, арт-фото и цифровое искусство.

Для участия в проекте кураторы отобрали 85 авторов. Под руководством наставников они около двух месяцев создавали самостоятельные произведения на заданные темы. По итогам эксперты утвердили 180 работ, которые и будут показаны в Калининграде.

До конца года выставку «Природа бинарности» также представят в Тольятти, Ставрополе и Москве. Она уже прошла в Санкт-Петербурге и Владимире.

Ранее директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов в беседе с телеканалом «360» рассказал о выставке «Шедевры Подмосковья».

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