В музее «Новый Иерусалим» рассказали о выставке «Шедевры Подмосковья»

Директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов в беседе с телеканалом «360» рассказал о выставке «Шедевры Подмосковья».

«Впервые консолидируем 11 музеев — это федеральные наши учреждения, которые находятся на территории Московской области, такие как «Архангельское», «Абрамцево», муниципальные, региональные музеи», — заявил он.

По его словам, это станет одним из главных культурных событий. Открытие готовят к концу сентября.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о выставке новых археологических находок в «Херсонесе Таврическом».