В музее «Новый Иерусалим» рассказали о выставке «Шедевры Подмосковья»
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«Впервые консолидируем 11 музеев — это федеральные наши учреждения, которые находятся на территории Московской области, такие как «Архангельское», «Абрамцево», муниципальные, региональные музеи», — заявил он.
По его словам, это станет одним из главных культурных событий. Открытие готовят к концу сентября.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал о выставке новых археологических находок в «Херсонесе Таврическом».