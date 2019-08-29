В музее «Новый Иерусалим» рассказали о выставке «Шедевры Подмосковья»

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Директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов в беседе с телеканалом «360» рассказал о выставке «Шедевры Подмосковья».
В музее «Новый Иерусалим» рассказали о выставке «Шедевры Подмосковья»
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«Впервые консолидируем 11 музеев — это федеральные наши учреждения, которые находятся на территории Московской области, такие как «Архангельское», «Абрамцево», муниципальные, региональные музеи», — заявил он.

По его словам, это станет одним из главных культурных событий. Открытие готовят к концу сентября.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о выставке новых археологических находок в «Херсонесе Таврическом».

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