В постпредстве России при ООН рассказали о темпах потепления в стране

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране опережает в 2,5 раза темпы роста данного показателя в мировом масштабе.

«На территории России продолжается потепление со скоростью, более чем в 2,5 раза превышающей усреднённые темпы увеличения температуры в глобальном масштабе», — передаёт его слова РИА Новости.

При этом Чумаков добавил, что последствия происходящего скажутся на природных и хозяйственных системах, населении страны.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что 2018 год стал самым негативным с точки зрения климатических изменений за всю историю наблюдений.