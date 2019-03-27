В Росгидромете прокомментировали погоду в Москве

Короткая ссылка
Руководитель Росгидромета Максим Яковенко в беседе с «Российской газетой» прокомментировал погоду в Москве.
В Росгидромете прокомментировали погоду в Москве
  • РИА Новости

«В Москве средняя температура за 25 дней марта на 2,1 градуса превышает климатическую норму», — заявил он.

По его словам, среднесуточная температура обычно переходит через 0 ˚С в сторону положительных значений к 27 марта, но это произошло на 10 раньше средних сроков.

Как отметил Яковенко, в выходные заметно потеплеет.

«30 марта днём +5...+10 ˚С. Солнечно и без осадков. Средняя суточная температура на 3 градуса выше нормы, что соответствует по московскому климату 9 апреля. 31 марта ещё теплее — до +11˚С. Эта температура уже соответствует середине апреля», — сообщил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, когда в Москву придёт тёплая погода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить