В Росгидромете прокомментировали погоду в Москве

Руководитель Росгидромета Максим Яковенко в беседе с «Российской газетой» прокомментировал погоду в Москве.

«В Москве средняя температура за 25 дней марта на 2,1 градуса превышает климатическую норму», — заявил он.

По его словам, среднесуточная температура обычно переходит через 0 ˚С в сторону положительных значений к 27 марта, но это произошло на 10 раньше средних сроков.

Как отметил Яковенко, в выходные заметно потеплеет.

«30 марта днём +5...+10 ˚С. Солнечно и без осадков. Средняя суточная температура на 3 градуса выше нормы, что соответствует по московскому климату 9 апреля. 31 марта ещё теплее — до +11˚С. Эта температура уже соответствует середине апреля», — сообщил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, когда в Москву придёт тёплая погода.