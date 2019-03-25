В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придёт тёплая погода

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, когда в Москву придёт тёплая погода.
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придёт тёплая погода
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«На этой неделе ночью будут отрицательные температуры, днём — положительные. Осадки небольшие, во вторник ожидаем и дождь, и мокрый снег. Подождать нужно весны», — сказал он.

По словам метеоролога, к концу месяца сойдёт снег в Москве, а в Московской области это произойдёт позже.

Как уточнил Вильфанд, с началом апреля температура повысится на 3—4 °С.

«До +15 °С температура, увы, не повысится ещё дней десять», — добавил он.

Ранее главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что приход весенней погоды в Москву ожидается на следующих выходных.

В Москве в понедельник, 25 марта, как сообщила «Газета.Ru», ожидается до +6 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить