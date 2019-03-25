В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придёт тёплая погода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, когда в Москву придёт тёплая погода.

«На этой неделе ночью будут отрицательные температуры, днём — положительные. Осадки небольшие, во вторник ожидаем и дождь, и мокрый снег. Подождать нужно весны», — сказал он.

По словам метеоролога, к концу месяца сойдёт снег в Москве, а в Московской области это произойдёт позже.

Как уточнил Вильфанд, с началом апреля температура повысится на 3—4 °С.

«До +15 °С температура, увы, не повысится ещё дней десять», — добавил он.

Ранее главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что приход весенней погоды в Москву ожидается на следующих выходных.

В Москве в понедельник, 25 марта, как сообщила «Газета.Ru», ожидается до +6 °С.