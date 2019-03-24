Синоптик назвал сроки наступления весенней погоды в Москве

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Главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что приход весенней погоды в Москву ожидается на следующих выходных.
Синоптик назвал сроки наступления весенней погоды в Москве
  • РИА Новости

«С приближением выходных начнётся генеральное наступление весны, и в следующие выходные меняем гардероб. Это солнце без осадков, +5 °С, а в воскресенье +10 °С и даже выше», — цитирует РИА Новости Тишковца.

Он также добавил, что с наступлением апреля в столице будет «совсем тепло».

Ранее специалисты Центра организации дорожного движения обратились к московским автолюбителям с просьбой быть осторожнее за рулём из-за неблагоприятной погодной ситуации.

Также URA.RU сообщало о штормовом предупреждении в Курганской области.

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