Синоптик назвал сроки наступления весенней погоды в Москве

Главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что приход весенней погоды в Москву ожидается на следующих выходных.

«С приближением выходных начнётся генеральное наступление весны, и в следующие выходные меняем гардероб. Это солнце без осадков, +5 °С, а в воскресенье +10 °С и даже выше», — цитирует РИА Новости Тишковца.

Он также добавил, что с наступлением апреля в столице будет «совсем тепло».

Ранее специалисты Центра организации дорожного движения обратились к московским автолюбителям с просьбой быть осторожнее за рулём из-за неблагоприятной погодной ситуации.

Также URA.RU сообщало о штормовом предупреждении в Курганской области.