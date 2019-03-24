Синоптики назвали сроки завершения снегопада в Москве

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Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости рассказал, что снегопад, наблюдаемый в столице в воскресенье, 24 марта, прекратится к концу дня.
Синоптики назвали сроки завершения снегопада в Москве
  • РИА Новости

«Основная доза снегопадов прошла, поэтому в течение оставшейся части воскресенья будут идти локальные незначительные осадки с последующим кратковременным улучшением погодных условий в понедельник», — пояснил он.

Ранее специалисты Центра организации дорожного движения обратились к московским автолюбителям с просьбой быть осторожнее за рулём из-за неблагоприятной погодной ситуации.

18 марта телеканал m24 передавал, что снег в столице может растаять к началу следующей недели.

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