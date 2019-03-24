Синоптики назвали сроки завершения снегопада в Москве
- РИА Новости
«Основная доза снегопадов прошла, поэтому в течение оставшейся части воскресенья будут идти локальные незначительные осадки с последующим кратковременным улучшением погодных условий в понедельник», — пояснил он.
Ранее специалисты Центра организации дорожного движения обратились к московским автолюбителям с просьбой быть осторожнее за рулём из-за неблагоприятной погодной ситуации.
18 марта телеканал m24 передавал, что снег в столице может растаять к началу следующей недели.