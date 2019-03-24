Синоптики прогнозируют «рецидив зимы» на следующей неделе в Москве

Специалисты погодного центра «Фобос» сообщили, что 26 и 27 марта холодный атмосферный фронт может принести в столицу около трети месячной нормы осадков в виде мокрого снега.

Как уточняет m24, в середине будущей недели Москву ждёт ещё один «рецидив зимы».

«В ночь со вторника на среду, а также 27 марта атмосферный фронт обрушит на мегаполис очередную порцию снега, преимущественно мокрого», — говорится в тексте.

Кроме того, к концу недели в городе ожидается понижение температуры воздуха до +1 °С.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России передавала, что в Москве в воскресенье, 24 марта, ожидается до +5 °С.