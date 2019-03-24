Синоптики прогнозируют «рецидив зимы» на следующей неделе в Москве

Короткая ссылка
Специалисты погодного центра «Фобос» сообщили, что 26 и 27 марта холодный атмосферный фронт может принести в столицу около трети месячной нормы осадков в виде мокрого снега.
Синоптики прогнозируют «рецидив зимы» на следующей неделе в Москве
  • © РИА Новости

Как уточняет m24, в середине будущей недели Москву ждёт ещё один «рецидив зимы».

«В ночь со вторника на среду, а также 27 марта атмосферный фронт обрушит на мегаполис очередную порцию снега, преимущественно мокрого», — говорится в тексте.

Кроме того, к концу недели в городе ожидается понижение температуры воздуха до +1 °С.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России передавала, что в Москве в воскресенье, 24 марта, ожидается до +5 °С

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить