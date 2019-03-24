Синоптики рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе

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Анастасия Румянцева
Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какая погода ожидается в столичном регионе на следующей неделе.
Синоптики рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе
  • РИА Новости

«Конец марта — это у нас ещё вполне зимняя погода, хотя в принципе среднесуточная температура воздуха уже переходит через отметку в ноль градусов. Практически всю следующую неделю погода будет с небольшим морозцем в ночные часы. В Москве +1 °С...-1 °С, по области может понижать до -4 °С. В ночные часы во вторник, среду и дальше будут небольшие осадки в виде мокрого снега», — рассказала Позднякова.

Он отметила, что снег будет сменяться моросью или небольшим дождём.

«Погода будет сырая, довольно ветреная. Дневная температура будет в пределах от +1 °С до +6 °С. Мы, конечно, хотели бы, чтобы у нас продолжалась солнечная и более тёплая погода, наверное, это уже следует ждать только в апреле»,— заключила синоптик. 

Ранее специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) обратились к московским автолюбителям с просьбой быть осторожнее за рулём из-за неблагоприятной погодной ситуации.

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