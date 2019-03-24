В ЦОДД призвали столичных водителей быть осторожнее из-за непогоды

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Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) обратились к московским автолюбителям с просьбой быть осторожнее за рулём из-за неблагоприятной погодной ситуации.
В ЦОДД призвали столичных водителей быть осторожнее из-за непогоды
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Twitter ЦОДД.

По словам экспертов, в воскресенье, 24 марта, в Москве «по-весеннему тепло, но по-зимнему снежно». 

«На дорогах скользко, накат, плохо видно, местами гололёд и даже небольшие сугробы. Будьте сегодня осторожными», — уточняется в тексте.

Ранее синоптики пообещали «рецидив зимы» в Москве на следующей неделе.

В свою очередь, «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России передавала, что в городе 24 марта ожидается до +5 °С, возможна гололедица, снег.

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