В ЦОДД призвали столичных водителей быть осторожнее из-за непогоды
- РИА Новости
Об этом сообщается в Twitter ЦОДД.
По словам экспертов, в воскресенье, 24 марта, в Москве «по-весеннему тепло, но по-зимнему снежно».
В Москве по-весеннему тепло - сегодня до +5, но по-зимнему снежно – густой снег будет идти весь день, а после полудня ждем с метеорологами порывистый (до 15 м/c) ветер. На дорогах скользко, накат, плохо видно, местами гололед и даже небольшие сугробы. Будьте сегодня осторожными. pic.twitter.com/5HiBZCqyDT— ЦОДД (@gucodd) 24 марта 2019 г.
«На дорогах скользко, накат, плохо видно, местами гололёд и даже небольшие сугробы. Будьте сегодня осторожными», — уточняется в тексте.
Ранее синоптики пообещали «рецидив зимы» в Москве на следующей неделе.
В свою очередь, «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России передавала, что в городе 24 марта ожидается до +5 °С, возможна гололедица, снег.