Мирей Матьё выступит на фестивале «Спасская башня»

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Легендарная французская певица Мирей Матьё прилетела в Москву, чтобы вновь выступить на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня».
Мирей Матьё выступит на фестивале «Спасская башня»
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня в Москву прилетела легендарная французская певица Мирей Матьё. В аэропорту её встретили с цветами военнослужащие роты специального караула президентского полка службы коменданта Московского Кремля», — сообщает пресс-служба проекта.

Мирей Матьё выступит 31 августа, 1 и 2 сентября на закрытии фестиваля.

В сообщении говорится, что певица исполнит такие композиции, как Pardonne moi ce caprice d`enfant («Прости мне этот детский каприз»), Sous le ciel de Paris («Под небом Парижа») и Amour defendu («Запретная любовь»).

В пресс-службе отмечают, что Мирей Матьё принимает участие в проекте каждый год, её даже называют талисманом мероприятия.

Фестиваль «Спасская башня» стартовал 24 августа.

Ранее сообщалось, что Мирей Матьё встретилась с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

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