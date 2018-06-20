Мирей Матье встретилась с главой СК России

Французская певица Мирей Матье встретилась с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, сообщает kp.ru.

«Манера исполнения ваших песен наполняет сердца слушателей добротой, стирая все возможные границы и объединяя людей. Эту хрупкую великую женщину по праву можно называть послом мира», — заявил Бастрыкин, говоря о Матье.

По его словам, певица не только делает многое для развития культуры, но и помогает воспитанникам детских домов, всегда ратует за бережное и уважительное отношение к истинной истории.

На встрече также присутствовал народный артист СССР Владимир Этуш. Матье высоко оценила талант актёра, отметив его заслуги и многочисленные награды, полученные в годы Великой Отечественной войны.

Певица приехала в Москву на международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».

Ранее m24 сообщало, что в четырёх парках Москвы пройдут концерты военных песен 22 июня.