Мирей Матье встретилась с главой СК России

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Французская певица Мирей Матье встретилась с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, сообщает kp.ru.
Мирей Матье встретилась с главой СК России
  • © РИА Новости

«Манера исполнения ваших песен наполняет сердца слушателей добротой, стирая все возможные границы и объединяя людей. Эту хрупкую великую женщину по праву можно называть послом мира», — заявил Бастрыкин, говоря о Матье.

По его словам, певица не только делает многое для развития культуры, но и помогает воспитанникам детских домов, всегда ратует за бережное и уважительное отношение к истинной истории.

На встрече также присутствовал народный артист СССР Владимир Этуш. Матье высоко оценила талант актёра, отметив его заслуги и многочисленные награды, полученные в годы Великой Отечественной войны.

Певица приехала в Москву на международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».

Ранее m24 сообщало, что в четырёх парках Москвы пройдут концерты военных песен 22 июня.

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