В четырёх парках Москвы пройдут концерты военных песен 22 июня

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В четырёх московских парках пройдут концерты военных песен 22 июня, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
В четырёх парках Москвы пройдут концерты военных песен 22 июня
  • © Агенство Москва городских новостей

Акция получила название «Парки поют». Профессиональные хоры одновременно начнут исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне.

Выступления состоятся в Бабушкинском парке, саду имени Баумана, парке «Красная Пресня», в усадьбе Воронцово.

Среди запланированных для исполнения песен — «Журавли», «22 июня ровно в 4 часа», «Пилоты», «Здесь птицы не поют».

Посетителей приглашают присоединиться к артистам. «Народный» хор вместе с профессионалами споёт такие композиции, как «День Победы», «Катюша», «Тёмная ночь» и др.

Ранее ФАН сообщало, что фестиваль классической музыки пройдёт в подмосковном селе Подмоклово 23 июня.

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