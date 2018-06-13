В четырёх парках Москвы пройдут концерты военных песен 22 июня
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Акция получила название «Парки поют». Профессиональные хоры одновременно начнут исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне.
Выступления состоятся в Бабушкинском парке, саду имени Баумана, парке «Красная Пресня», в усадьбе Воронцово.
Среди запланированных для исполнения песен — «Журавли», «22 июня ровно в 4 часа», «Пилоты», «Здесь птицы не поют».
Посетителей приглашают присоединиться к артистам. «Народный» хор вместе с профессионалами споёт такие композиции, как «День Победы», «Катюша», «Тёмная ночь» и др.
Ранее ФАН сообщало, что фестиваль классической музыки пройдёт в подмосковном селе Подмоклово 23 июня.