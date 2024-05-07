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Пасынок главкома ВСУ Сырского возглавил автопробег в честь Дня Победы в Сиднее

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Пасынок главнокомандующего украинскими ВС Александра Сырского Иван возглавил автопробег в честь Дня Победы в Сиднее.
Пасынок главкома ВСУ Сырского возглавил автопробег в честь Дня Победы в Сиднее
  • РИА Новости

Иван Сырский рассказал, что принимает участие в автопробеге из уважения к российскому президенту Владимиру Путину и ради памяти прадеда, прошедшего Великую Отечественную войну.

«Из уважения к Владимиру Владимировичу и из-за моего... прадеда, который воевал и прошёл Великую Отечественную войну», — сказал Сырский, передаёт РИА Новости

По словам российского активиста в Австралии Семёна Бойкова, Иван уже десять лет подряд участвует в автопробеге на День Победы, несмотря на угрозы со стороны руководства ВСУ и украинской прессы.

Он отметил, что австралийская полиция пыталась препятствовать участникам мероприятия. Одного из них оштрафовали на $337 за российский флаг. 

Ранее в Мадриде провели акцию «Бессмертный полк», к шествию присоединились несколько сотен человек. 

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