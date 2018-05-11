В Летнем саду Петербурга появится фонтан с духами вместо воды

С 21 по 27 июня во время «Цветочной ассамблеи» в Летнем саду в Санкт-Петербурге планируется использовать 30 кг концентрированного парфюма в Царицыном фонтане, сообщает kp.ru.

По словам парфюмеров, именно такое количество концентрата необходимо для приятного, но не приторного запаха.

«Он настоящий, исторический, действующий, находится на открытом воздухе. И, в отличие от Петергофских фонтанов, у него замкнутая система», — объясняет выбор фонтана президент Гильдии парфюмеров Оксана Чернышова.

Для концентрата будут использованы авторские духи «Счастье» парфюмера Киры Орман.

«Мы проделали большую работу по его согласованию, утверждению, получению паспорта безопасности и исследованиям в полевых условиях», — рассказывает Оксана Чернышова.

На воплощение проекта требуется 250 тыс. рублей. Эту сумму собирают на краудфандинговой платформе.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило перечень подлежащих обязательной маркировке товаров, куда также вошли духи и туалетная вода.