Правительство утвердило перечень подлежащих обязательной маркировке товаров

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Правительство России утвердило перечень из десяти групп товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Правительство утвердило перечень подлежащих обязательной маркировке товаров
  • Reuters

«К таким товарам отнесены табачная продукция, духи и туалетная вода, различные предметы одежды, обувные товары, фотокамеры и другие», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в перечень вошли шины и покрышки, блузки, мужские и женские пальто, плащи и куртки, а также постельное бельё.

Как отмечается, целью такого решения является снижение оборота контрафактной продукции в стране.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 года.

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