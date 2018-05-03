Правительство утвердило перечень подлежащих обязательной маркировке товаров

Правительство России утвердило перечень из десяти групп товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«К таким товарам отнесены табачная продукция, духи и туалетная вода, различные предметы одежды, обувные товары, фотокамеры и другие», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в перечень вошли шины и покрышки, блузки, мужские и женские пальто, плащи и куртки, а также постельное бельё.

Как отмечается, целью такого решения является снижение оборота контрафактной продукции в стране.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 года.