Правительство утвердило перечень подлежащих обязательной маркировке товаров
- Reuters
«К таким товарам отнесены табачная продукция, духи и туалетная вода, различные предметы одежды, обувные товары, фотокамеры и другие», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в перечень вошли шины и покрышки, блузки, мужские и женские пальто, плащи и куртки, а также постельное бельё.
Как отмечается, целью такого решения является снижение оборота контрафактной продукции в стране.
Распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 года.