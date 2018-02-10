СМИ назвали список подлежащих маркировке в России промышленных товаров

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Финальный список промышленных товаров, подлежащих маркировке в России, состоит из 70 позиций, сообщает «Газета.Ru».

По данным издания, среди этих товаров окажутся шины, фото- и видеокамеры, бытовая химия, а также ювелирные изделия, драгметаллы, обувь и верхняя одежда.

Отмечается, что Минпромторг должен сдать финальную концепцию маркировки всех промышленных товаров до 10 февраля.

Как уточнили в министерстве, проект концепции по созданию системы маркировки товаров разрабатывается до 2024 года, в настоящее время он проходит процедуру межведомственного согласования. 

Ранее сообщалось, что Россия одобрила проект соглашения ЕАЭС о маркировке товаров.

Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев рассказал НСН о механизме внедрения обязательной маркировки лекарств.

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