СМИ назвали список подлежащих маркировке в России промышленных товаров
По данным издания, среди этих товаров окажутся шины, фото- и видеокамеры, бытовая химия, а также ювелирные изделия, драгметаллы, обувь и верхняя одежда.
Отмечается, что Минпромторг должен сдать финальную концепцию маркировки всех промышленных товаров до 10 февраля.
Как уточнили в министерстве, проект концепции по созданию системы маркировки товаров разрабатывается до 2024 года, в настоящее время он проходит процедуру межведомственного согласования.
Ранее сообщалось, что Россия одобрила проект соглашения ЕАЭС о маркировке товаров.
Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев рассказал НСН о механизме внедрения обязательной маркировки лекарств.