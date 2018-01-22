Эксперт рассказал о механизме внедрения обязательной маркировки лекарств

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Руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев рассказал НСН о механизме внедрения обязательной маркировки лекарств.

По словам эксперта, такая мера позволит бороться с фальсифицированными средствами и отслеживать ценообразование.

Как отметил Дмитриев, введение маркировки может во многом облегчить и жизнь бизнеса.

«Потому что мы сможем в режиме онлайн отслеживать движение собственных упаковок», — пояснил он.

Дмитриев также добавил, что у препарата на выходе со склада зафиксируют цену, которую можно будет посмотреть на считывающем устройстве в каждой аптеке вместе с аптечной и дистрибьюторской наценкой.

«Это будет дополнительной гарантией того, что цены не «задирают», — заключил эксперт.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Россия одобрила проект соглашения ЕАЭС о маркировке товаров.

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