Россия одобрила проект соглашения ЕАЭС о маркировке товаров

Правительство России одобрило проект соглашения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о маркировке товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.

«Цель соглашения — обеспечение законного оборота товаров в рамках ЕАЭС, защита прав потребителей и предупреждение действий, вводящих потребителей в заблуждение», — сказали в правительстве.

Документ определяет общие правила функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в рамках ЕАЭС и предусматривает базовые подходы.

Ранее сообщалось, что Россия начала председательство в органах ЕАЭС на 2018 год.

Эксперт постоянной комиссии по промышленности, экономике и собственности заксобрания Санкт-Петербурга Максим Черниговский прокомментировал в беседе с НСН идею об обязательной маркировке пива.