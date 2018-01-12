Россия одобрила проект соглашения ЕАЭС о маркировке товаров
«Цель соглашения — обеспечение законного оборота товаров в рамках ЕАЭС, защита прав потребителей и предупреждение действий, вводящих потребителей в заблуждение», — сказали в правительстве.
Документ определяет общие правила функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в рамках ЕАЭС и предусматривает базовые подходы.
Ранее сообщалось, что Россия начала председательство в органах ЕАЭС на 2018 год.
Эксперт постоянной комиссии по промышленности, экономике и собственности заксобрания Санкт-Петербурга Максим Черниговский прокомментировал в беседе с НСН идею об обязательной маркировке пива.