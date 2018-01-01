Россия начала председательство в органах ЕАЭС на 2018 год

Россия начала председательство в Высшем евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и в совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Согласно договору о ЕАЭС, на посту председательствующего в этих органах происходит ежегодная ротация.

В прошлом году во всех трёх структурах председательствовали представители Киргизии.

Об итогах и перспективах работы ЕАЭС в 2017 году — в материале RT.