Россия начала председательство в органах ЕАЭС на 2018 год
Россия начала председательство в Высшем евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и в совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Согласно договору о ЕАЭС, на посту председательствующего в этих органах происходит ежегодная ротация.
В прошлом году во всех трёх структурах председательствовали представители Киргизии.
Об итогах и перспективах работы ЕАЭС в 2017 году — в материале RT.
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