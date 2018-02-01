Режиссёра Анатолия Резникова похоронят в немецком Вуппертале

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Советский режиссёр анимационных картин Анатолий Резников, создавший мультфильмы про кота Леопольда, будет похоронен в Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на дочь режиссёра Илону Резникову.

«Похоронен он будет в Германии, в Вуппертале (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия)», — рассказала Резникова.

Она добавила, что прощание с режиссёром пройдёт в узком семейном кругу, так как художник «не любил никакой помпезности».

По её словам, причиной смерти стало онкологическое заболевание, в связи с которым Резников проходил лечение в Германии.

Ранее стало известно, что Анатолий Резников скончался в Германии на 78-м году жизни.

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