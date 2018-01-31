Умер создатель мультфильмов про кота Леопольда Анатолий Резников

Короткая ссылка
Советский режиссёр анимационных картин Анатолий Резников, создавший мультфильмы про кота Леопольда, скончался в Германии на 78-м году жизни. Об этом сообщила кинокритик Сусанна Альперина.

«Мне позвонили друзья из Германии (там находился Резников), которые дружат с его семьей, и сообщили эту печальную новость», — приводит её слова ТАСС.

По данным Альпериной, режиссёр умер в среду, около 11:00 мск.

Анатолий Резников пришёл на Центральное телевидение в 1970 году. Наиболее известными его мультфильмами являются «Раз ковбой, два ковбой» и серия о приключениях кота Леопольда по сценариям Аркадия Хайта. 

В 1985 году Резников стал лауреатом Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru