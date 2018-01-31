Умер создатель мультфильмов про кота Леопольда Анатолий Резников
«Мне позвонили друзья из Германии (там находился Резников), которые дружат с его семьей, и сообщили эту печальную новость», — приводит её слова ТАСС.
По данным Альпериной, режиссёр умер в среду, около 11:00 мск.
Анатолий Резников пришёл на Центральное телевидение в 1970 году. Наиболее известными его мультфильмами являются «Раз ковбой, два ковбой» и серия о приключениях кота Леопольда по сценариям Аркадия Хайта.
В 1985 году Резников стал лауреатом Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей.