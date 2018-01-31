Умер создатель мультфильмов про кота Леопольда Анатолий Резников

Советский режиссёр анимационных картин Анатолий Резников, создавший мультфильмы про кота Леопольда, скончался в Германии на 78-м году жизни. Об этом сообщила кинокритик Сусанна Альперина.

«Мне позвонили друзья из Германии (там находился Резников), которые дружат с его семьей, и сообщили эту печальную новость», — приводит её слова ТАСС.

По данным Альпериной, режиссёр умер в среду, около 11:00 мск.

Анатолий Резников пришёл на Центральное телевидение в 1970 году. Наиболее известными его мультфильмами являются «Раз ковбой, два ковбой» и серия о приключениях кота Леопольда по сценариям Аркадия Хайта.

В 1985 году Резников стал лауреатом Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей.