В Москве 3 января ожидается до +3 °С
В Москве в среду, 3 января, ожидается до +3 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Отмечается, что температура воздуха днём составит +1…+3 °С.
Ожидаются небольшие осадки, туман, местами гололедица.
Скорость южного и юго-восточного ветра составит 6—11 м/с.
Ранее председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов заявил, что с 2018 года начнётся десятилетний период похолодания на юге России.
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