Жителей Петербурга предупредили о резком потеплении

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Жителей Санкт-Петербурга предупреждают о резком потеплении, дожде и гололедице 2 января.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что воздух прогреется до +4 °С.

Жителей и гостей города просят быть особенно осторожными на тротуарах и дорогах.

Ранее председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов заявил, что с 2018 года начнётся десятилетний период похолодания на юге России.

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