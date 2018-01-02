Жителей Петербурга предупредили о резком потеплении
Жителей Санкт-Петербурга предупреждают о резком потеплении, дожде и гололедице 2 января.
Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Отмечается, что воздух прогреется до +4 °С.
Жителей и гостей города просят быть особенно осторожными на тротуарах и дорогах.
Ранее председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов заявил, что с 2018 года начнётся десятилетний период похолодания на юге России.
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