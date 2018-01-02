Академик рассказал о десятилетнем периоде похолодания на юге России

Председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов заявил, что с 2018 года начнётся десятилетний период похолодания на юге России.

«Климат цикличен, и с 2018 года юг России ждёт десятилетний период похолодания», — цитирует РИА Новости Матишова.

По его словам, предвестники похолодания можно наблюдать последние несколько лет. Так, отмечаются необычно прохладные для региона весенние месяцы.

«В первом полугодии 2017-го температура была ниже климатической нормы. Дождливая погода привела к поздней вегетации, из-за чего был неурожай плодовых культур — ранние фрукты подгнивали, а большинство плодов не успело налиться», — заявил Матишов.

В июне 2017 года в Московскую службу психологической помощи населению поступило 3870 обращений, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года (3400 обращений).

В службе отметили, что погода может опосредованно влиять на усиление депрессивных состояний, когда у людей уже есть лёгкая депрессия, плохое настроение, апатия или же просто упадок сил.

Подробнее — в материале RT.