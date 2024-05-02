В Москве проходит выставка «Солнечный сад» в честь 90-летия Зураба Церетели

В Московском музее современного искусства проходит выставка «Солнечный сад», посвящённая 90-летию художника Зураба Церетели.

Об этом сообщает газета «Известия».

На экспозиции представлены работы Церетели в разных жанрах, среди которых живопись, графика, скульптура, витражи, гобелены и мозаика. В общей сложности посетители могут увидеть около 300 работ.

В частности, в «Скульптурном кабинете» выставлены модели скульптур — как созданных, так и оставшихся в «малой форме», передаёт «Российская газета». В числе героев — Дмитрий Шостакович, Майя Плисецкая, Пётр I.

Выставка открыта до 22 сентября.

Ранее сообщалось, что в Петербурге поддержали 135 фестивалей и культурных проектов в 2024 году.