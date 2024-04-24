Диетолог Михалёва назвала хлопья одним из самых вредных вариантов завтрака

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» к. м. н. Оксана Михалёва рассказала о вреде для здоровья от быстрых завтраков в виде хлопьев, подушечек, мюсли, гранолы.

«На упаковке может быть написано, что они являются источником витаминов и минералов, но, так как процесс приготовления этого рафинированного продукта приводит к потере большинства витаминов и других полезных веществ, для его обогащения химические витамины и минералы добавляются уже в конце технологического процесса», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, в таких продуктах, как мюсли и гранола, много растительного масла и сахара, а также шоколадной крошки, цукатов и семечек. Всё это — высококалорийные ингредиенты.

«От таких продуктов лучше всего полностью отказаться. Это, по сути, обычные сладости, искусственно окутанные ореолом полезности», — заключила врач.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.



