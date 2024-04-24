RT в Telegram
Подпишись

Диетолог Михалёва назвала хлопья одним из самых вредных вариантов завтрака

Короткая ссылка
Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» к. м. н. Оксана Михалёва рассказала о вреде для здоровья от быстрых завтраков в виде хлопьев, подушечек, мюсли, гранолы.
Диетолог Михалёва назвала хлопья одним из самых вредных вариантов завтрака
  • Gettyimages.ru
  • © Dual Dual

«На упаковке может быть написано, что они являются источником витаминов и минералов, но, так как процесс приготовления этого рафинированного продукта приводит к потере большинства витаминов и других полезных веществ, для его обогащения химические витамины и минералы добавляются уже в конце технологического процесса», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, в таких продуктах, как мюсли и гранола, много растительного масла и сахара, а также шоколадной крошки, цукатов и семечек. Всё это — высококалорийные ингредиенты.

«От таких продуктов лучше всего полностью отказаться. Это, по сути, обычные сладости, искусственно окутанные ореолом полезности», — заключила врач.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить