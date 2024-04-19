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Врач Зелетова рассказала о полезных свойствах редиса

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Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, заведующая дневным стационаром клиники ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Зелетова перечислила полезные свойства редиса.
Врач Зелетова рассказала о полезных свойствах редиса
  • Gettyimages.ru

«Это один из самых ранних корнеплодов, которые мы можем получить уже в весенние месяцы, и, соответственно, один из самых свежих и богатых витаминами и микроэлементами овощей, благодаря тому, что вырастает он на обновлённой, отдохнувшей за зиму почве», — заявила эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметила специалист, употребление клетчатки является профилактикой ожирения, сахарного диабета, неалкогольной жировой болезни печени и даже некоторых онкологических и ортопедических заболеваний.

Также, по словам Зелетовой, в редисе содержится кремний и селен.

«Эти микроэлементы способствуют синтезу гликозаминогликанов, то есть структурных компонентов коллагена, так важного для нашей кожи. Витамина С в редисе очень много — четверть суточной нормы в 100 г — он нужен для укрепления иммунитета. А витамин В12, которого там также довольно много, укрепляет нашу нервную систему», — заключила доктор.

Ранее диетолог Нурия Дианова выразила мнение, что сахар является «виновником» большинства заболеваний.

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