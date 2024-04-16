Организаторы Петербургского книжного салона представили новый фирменный стиль

Организаторы Санкт-Петербургского международного книжного салона представили новый фирменный стиль, который отражает темы 2024 года — Год семьи и 225-летие со дня рождения Александра Пушкина.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Салон будет проходить на Дворцовой площади с 16 по 19 мая.

«Безусловно, горожане и гости города хорошо знают это событие, с точки зрения дизайна могу сказать, что мы пришли к узнаваемому стилю, который сохраняет преемственность для того, чтобы подчеркнуть бренд салона. Например, павильоны салона традиционно делятся по цветам, и это очень удобно для навигации», — заявила арт-директор Книжного салона Анна Колесниченко.

Ранее сообщалось, что более 200 учреждений культуры Москвы примут участие в акции «Библионочь» с 20 на 21 апреля.