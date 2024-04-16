Организаторы Петербургского книжного салона представили новый фирменный стиль
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Салон будет проходить на Дворцовой площади с 16 по 19 мая.
«Безусловно, горожане и гости города хорошо знают это событие, с точки зрения дизайна могу сказать, что мы пришли к узнаваемому стилю, который сохраняет преемственность для того, чтобы подчеркнуть бренд салона. Например, павильоны салона традиционно делятся по цветам, и это очень удобно для навигации», — заявила арт-директор Книжного салона Анна Колесниченко.
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