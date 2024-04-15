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«Библионочь» пройдёт в Москве с 20 на 21 апреля

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Более 200 учреждений культуры Москвы примут участие в акции «Библионочь» с 20 на 21 апреля, заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.
«Библионочь» пройдёт в Москве с 20 на 21 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Всего в рамках культурно-познавательной акции пройдёт больше тысячи мероприятий. Программа по традиции начнётся с детского формата «Библиосумерки» в 16:00», — сказала Сергунина.

Как отметила заммэра, для юных участников подготовлены спектакли, читки, мастер-классы, интерактивные шоу и встречи с писателями.

Вход на мероприятия бесплатный по предварительной регистрации на сайте проекта.

Ранее сообщалось, что библиотечные комплексы Тюмени примут участие во всероссийской акции «Библионочь-2024».

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