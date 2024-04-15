«Библионочь» пройдёт в Москве с 20 на 21 апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Всего в рамках культурно-познавательной акции пройдёт больше тысячи мероприятий. Программа по традиции начнётся с детского формата «Библиосумерки» в 16:00», — сказала Сергунина.
Как отметила заммэра, для юных участников подготовлены спектакли, читки, мастер-классы, интерактивные шоу и встречи с писателями.
Вход на мероприятия бесплатный по предварительной регистрации на сайте проекта.
Ранее сообщалось, что библиотечные комплексы Тюмени примут участие во всероссийской акции «Библионочь-2024».