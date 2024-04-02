Тюменские библиотеки примут участие в акции «Библионочь-2024»

Библиотечные комплексы Тюмени примут участие во всероссийской акции «Библионочь-2024», которая состоится 20 апреля.

Об этом сообщает Тюменская область сегодня.

В библиотеке имени Менделеева, Детской библиотеке имени Лагунова и Специальной библиотеке для слепых организуют несколько десятков мероприятий, основной темой которых станет «Читаем всей семьёй».

«Весь вечер для гостей будут проходить образовательные интенсивы и лекции, встречи с региональными поэтами и писателями, разнообразные мастер-классы для детей и взрослых, театральные и музыкальные постановки и многое другое. Гости «Библионочи» увидят модный показ от тюменского дизайнера», — рассказала директор библиотеки имени Менделеева Ольга Адамович.

Полная афиша акции будет опубликована в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Казани отреставрируют библиотеку XIX века.