В Казани отреставрируют библиотеку XIX века

В Казани выдали положительное заключение на реставрацию здания библиотеки XIX века.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на соответствующий документ, размещённый на сайте Госкомитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Библиотека входит в ансамбль Казанского государственного университета.

На первом этапе запланированы работы внутри здания. В частности, старый пол цокольного этажа заменят на железобетонную плиту толщиной 200 мм, там положат паркет и керамогранит.

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