RT в Telegram
Подпишись

В Казани отреставрируют библиотеку XIX века

Короткая ссылка
В Казани выдали положительное заключение на реставрацию здания библиотеки XIX века.
В Казани отреставрируют библиотеку XIX века
  • Gettyimages.ru
  • © Izzet Keribar

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на соответствующий документ, размещённый на сайте Госкомитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Библиотека входит в ансамбль Казанского государственного университета.

На первом этапе запланированы работы внутри здания. В частности, старый пол цокольного этажа заменят на железобетонную плиту толщиной 200 мм, там положат паркет и керамогранит.

Ранее сообщалось, что в усадьбе Покровское-Стрешнево восстанавливают интерьеры главного дома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить