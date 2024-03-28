В Казани отреставрируют библиотеку XIX века
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Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на соответствующий документ, размещённый на сайте Госкомитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.
Библиотека входит в ансамбль Казанского государственного университета.
На первом этапе запланированы работы внутри здания. В частности, старый пол цокольного этажа заменят на железобетонную плиту толщиной 200 мм, там положат паркет и керамогранит.
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