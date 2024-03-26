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В усадьбе Покровское-Стрешнево восстанавливают интерьеры главного дома

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В Департаменте капитального ремонта Москвы рассказали о восстановлении интерьеров главного дома усадьбы Покровское-Стрешнево.
В усадьбе Покровское-Стрешнево восстанавливают интерьеры главного дома
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время специалисты восстанавливают лепной декор, утраченный к моменту начала реставрации на 40%.

Элементы внутреннего убранства воссоздаются реставраторами в мастерских, размещённых в помещениях усадьбы.

После завершения работ лепной декор создаст в интерьерах атмосферу усадебного быта конца XIII — начала XIX века.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге планируют отреставрировать Дом Радио — объект культурного наследия, расположенный на углу Итальянской и Малой Садовой улиц.

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