В усадьбе Покровское-Стрешнево восстанавливают интерьеры главного дома

В Департаменте капитального ремонта Москвы рассказали о восстановлении интерьеров главного дома усадьбы Покровское-Стрешнево.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время специалисты восстанавливают лепной декор, утраченный к моменту начала реставрации на 40%.

Элементы внутреннего убранства воссоздаются реставраторами в мастерских, размещённых в помещениях усадьбы.

После завершения работ лепной декор создаст в интерьерах атмосферу усадебного быта конца XIII — начала XIX века.

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