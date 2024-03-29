В Волгоградской области ожидается потепление до +20 °С в ближайшие дни

В Волгоградской области в субботу, 30 марта, ожидается +4 °С ночью, +8...+13 °С днём, местами до +18 °С. Также вероятен дождь.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный ЦГМС.

В воскресенье, 31 марта, прогнозируется +4 °С, днём до +20 °С. Осадков не ожидается. Утром и в тёмное время суток прогнозируется туман.

Также стало известно, что, по предварительному прогнозу, в Омской области в апреле — сентябре не ожидается аномальных явлений и аномального повышения либо понижения температуры воздуха, передаёт gorod55.ru со ссылкой на Гидрометцентр России.

В апреле температура воздуха в регионе не выйдет за рамки нормы, её не превысит и количество осадков.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в некоторых регионах России.