Синоптик Цыганков рассказал о погодных аномалиях в регионах России

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в некоторых регионах России.

По словам специалиста, погоду в нескольких регионах страны будут определять антициклоны.

«В ближайшие дни у нас на Дальнем Востоке циклон. Второй циклон это Омск, Новосибирск, Красноярск. И циклон над Петербургом и Ленинградской областью», — рассказал синоптик.

Он также сообщил, что в горах Краснодарского края и Северного Кавказа в ближайшие дни повышенная лавиноопасность.

«В субботу в Дагестане сильные осадки, дождь и мокрый снег. На Урале в пятницу сильный снег. В пятницу и субботу в Республике Алтай дождь, а в горах ветер до 22 м/с. Ну и сегодня-завтра в Забайкалье снег и ветер. Сегодня ветер до 30 м/с, а дальше до 22 м/с. В Амурской области в пятницу сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Ожидается также метель и ветер до 22 м/с», — рассказал Цыганков.

По его прогнозу, в Хабаровском крае в пятницу ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, а в субботу и воскресенье — сильный снег с ветром до 24 м/с.

«В Приморье сегодня-завтра тоже дождь, снег и ветер до 23 м/с. В Якутии практически три дня снег, метель и ветер до 20 м/с. На Курилах завтра сильный дождь с ветром до 28 м/с. На Сахалине в субботу сильный снег и ветер 22 м/с. На Чукотке в выходные также снег, метель и ветер до 20 м/с. И на Камчатке в воскресенье ожидается мокрый снег и ветер до 25 м/с», — отметил собеседник RT.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал тёплые выходные в Москве.