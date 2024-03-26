Синоптик Ильин спрогнозировал потепление в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT спрогнозировал тёплые выходные в Москве.

«В Москве без осадков в среду и четверг. Ночью и утром гололедица. Будет теплеть. Завтра в Москве +7...+9 °С, в четверг — +9...+11 °С, в пятницу небо может затянуть облаками, но, несмотря на это, температура продолжит расти и по области будет +8...+13 °С, возможен небольшой дождь. В субботу тоже небольшой дождь, температура примерно такая же. В воскресенье будет пасмурно, без осадков, +12...+17 °С», — поделился синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что температура в столице с 12 марта ежедневно превышает норму.