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Синоптик Ильин спрогнозировал потепление в Москве

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Анастасия Белоусова
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT спрогнозировал тёплые выходные в Москве.
Синоптик Ильин спрогнозировал потепление в Москве
  • РИА Новости

«В Москве без осадков в среду и четверг. Ночью и утром гололедица. Будет теплеть. Завтра в Москве +7...+9 °С, в четверг — +9...+11 °С, в пятницу небо может затянуть облаками, но, несмотря на это, температура продолжит расти и по области будет +8...+13 °С, возможен небольшой дождь. В субботу тоже небольшой дождь, температура примерно такая же. В воскресенье будет пасмурно, без осадков, +12...+17 °С», — поделился синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что температура в столице с 12 марта ежедневно превышает норму.

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