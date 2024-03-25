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Синоптик Леус: в Москве с 12 марта температура воздуха ежедневно превышает норму

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Полина Полетаева
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT отметил, что температура в столице с 12 марта ежедневно превышает норму.

По словам специалиста, сегодня за погоду столичного региона будет отвечать тыловая часть циклона, который уходит на северо-восток.

«Поэтому облачная, с неустойчивыми прояснениями погода без существенных осадков, днём — +6...+8 °С. Во вторник за погоду столичного региона будет отвечать небольшой очаг повышенного атмосферного давления, и хотя облаков в небе по-прежнему будет довольно много, осадков вновь не ожидается. При этом ночью в регион вернутся небольшие морозы. В Москве предстоящей ночью около -2...-1 °С. Местами возможна гололедица. Ну а днём солнечные лучи будут активно прогревать воздушные массы и температура повысится до +7...+9 °С», — рассказал Леус.

Он отметил, что в среду и четверг влияние антициклона станет более заметным, облаков в небе будет меньше, однако осадков по-прежнему не будет.

«По ночам вновь заморозки до -3...-1 °С. Днём в среду около +10 °С, в четверг +10...+12 °С. Поменяется погода только в последний рабочий день на этой неделе. Приближающийся с запада атмосферный фронт затянет небо облаками, принесёт дожди, но холоднее не станет. Ночью — +2...+4 °С, а днём +10...+12 °С», — добавил синоптик.

Согласно его предварительному прогнозу, в выходные рост температуры продолжится и она будет существенно превышать норму.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о заметном понижении уровня снега в Москве.

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