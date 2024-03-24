Синоптик Вильфанд предупредил о заметном понижении уровня снега в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице в начале следующей недели.

Специалист отметил, что давление в столице «очень низкое», примерно на 12—13 мм ниже нормы.

«Циклоническая деятельность обусловливает дождливую погоду. Сегодня дожди будут умеренные. Тепло, которое сейчас идёт с юго-запада, и дожди приводят к тому, что снег начинает быстро разрушаться. В Москве и Московской области только на двух станциях высота сугробов 30—31 см, а на остальных уже 20—25 см. То есть заметно понижение уровня снега. Сегодня будет ещё более заметное уменьшение сугробов, и это уже настоящая предполоводная ситуация», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что в понедельник и во вторник температура ночью будет около ноля, а дневная ожидается в диапазоне +5...+9 °С.

«А вот в среду, начиная со второй половины дня, центр Европейской России и Москва в частности будут находиться между двумя циклонами. Поэтому именно в этот период будет солнышко и начнётся повышение температуры. Температура будет в среду стремиться к 10-градусной отметке, а начиная с четверга — переваливать через неё. Прогнозируются дневные температуры от +8...+13 °С. И конечно же, начнётся таяние снега интенсивное», — заключил синоптик.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что к началу апреля местами в Москве снег полностью растает.