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Синоптик ожидает, что к началу апреля местами в Москве снег полностью растает

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Анастасия Румянцева
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, что к началу апреля местами в Москве снег полностью растает.
Синоптик ожидает, что к началу апреля местами в Москве снег полностью растает
  • РИА Новости

Эксперт пояснила, что температурный фон в выходные дни в столичном регионе останется выше нормы на 1,5—2 °С.

«В ночь на субботу минимальная температура в Москве останется положительная, до +2 °С, а вот на востоке Подмосковья возможно понижение до -2 °С. И там может местами наблюдаться даже гололедица. Завтра днём по области и в Москве небольшой дождь с количеством осадков от 1 до 3 мм, так что завтра, собираясь на прогулку, надо обязательно взять с собой зонты», — предупредила собеседница RT.

По её прогнозу, улучшения погоды можно ожидать уже в середине следующей недели.

«И будем надеяться, что и вторая половина следующей недели, то есть практически конец марта, у нас будет с более солнечной погодой, но и тёплой. В ночные часы — около нуля либо положительные в Москве температуры, дневная температура — в пределах +5...+9 °С, то есть весна продолжается, таяние снега тоже продолжится, так что будем рассчитывать, что к первым числам апреля местами в Москве снег сойдёт уже совсем», — заключила специалист.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в некоторых регионах России в предстоящие выходные.

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