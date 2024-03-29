Специалист Шунтова рассказала о полезных свойствах кэроба

Младший научный сотрудник НИИ качества, безопасности и технологий специализированных пищевых продуктов РЭУ имени Г.В. Плеханова Инесса Шунтова предложила заменить какао кэробом.

«Кэроб — это сладкий порошок кофейного цвета. Он имеет 50—60% от сладости сахара, что позволяет использовать меньше сахара в конечном продукте», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, в кэробе нет кофеина, теобромина, фенилэтиламина, а также сильного аллергена — фроманина.

«Кэроб содержит в своем составе от 15% до 40% сахарозы, благодаря чему может использоваться для частичной замены сахара в продуктах, а также клетчатку, белок, витамины и значительное количество минеральных веществ», — рассказала Шунтова.

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