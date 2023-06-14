В Подмосковье прошёл фестиваль колокольного звона
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Фестиваль колокольного звона организовало Павлово-Посадское благочиние при поддержке администрации городского округа, передаёт телеканал «360».
Посетители фестиваля смогли услышать в исполнении мастеров как старинные мелодии, так и современные импровизации.
Гости также смогли побывать на колокольне Троицкого храма, поучаствовать в мастер-классах по гончарному искусству и попробовать себя в роли звонаря.
Ранее URA.RU сообщало, что фестиваль военных оркестров войск Национального гвардии Уральского округа прошёл 10 июня в Кыштыме (Челябинская область).