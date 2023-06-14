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В Подмосковье прошёл фестиваль колокольного звона

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Фестиваль колокольного звона завершился в деревне Аверкиево Павлово-Посадского округа Московской области. На него съехались лучшие звонари из разных регионов России.
В Подмосковье прошёл фестиваль колокольного звона
  • Gettyimages.ru
  • © Merrill Images

Фестиваль колокольного звона организовало Павлово-Посадское благочиние при поддержке администрации городского округа, передаёт телеканал «360».

Посетители фестиваля смогли услышать в исполнении мастеров как старинные мелодии, так и современные импровизации.

Гости также смогли побывать на колокольне Троицкого храма, поучаствовать в мастер-классах по гончарному искусству и попробовать себя в роли звонаря.

Ранее URA.RU сообщало, что фестиваль военных оркестров войск Национального гвардии Уральского округа прошёл 10 июня в Кыштыме (Челябинская область).

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