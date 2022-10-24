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Терапевт Асанов посоветовал снизить количество соли при приготовлении блюд из картофеля

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Терапевт Видновской районной клинической больницы Минздрава Московской области Тимур Асанов посоветовал снизить количество соли при приготовлении блюд из картофеля.
Терапевт Асанов посоветовал снизить количество соли при приготовлении блюд из картофеля
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«В картошке много витаминов — это и кальций, и железо, и витамин С. Клубни сезонного овоща богаты клетчаткой, фитонутриентами и антиоксидантами, способствующими снижению артериального давления», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметил эксперт, картофель в мундире полезнее, чем любое другое блюдо из картофеля.

Вместе с тем Асанов отметил, что при приготовлении блюд из картофеля важно снижать количество соли, пытаясь компенсировать его специями.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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