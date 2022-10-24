Терапевт Асанов посоветовал снизить количество соли при приготовлении блюд из картофеля

Терапевт Видновской районной клинической больницы Минздрава Московской области Тимур Асанов посоветовал снизить количество соли при приготовлении блюд из картофеля.

«В картошке много витаминов — это и кальций, и железо, и витамин С. Клубни сезонного овоща богаты клетчаткой, фитонутриентами и антиоксидантами, способствующими снижению артериального давления», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметил эксперт, картофель в мундире полезнее, чем любое другое блюдо из картофеля.

Вместе с тем Асанов отметил, что при приготовлении блюд из картофеля важно снижать количество соли, пытаясь компенсировать его специями.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.